Otomobil, sepetli motosikletle çarpıştı: Altı yaralı
Hatay'da bir otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı. Feci kazada altı kişi yaralandı.
Hatay'da meydana gelen trafik kazasında altı kişi yaralandı.
Kaza, Antakya-İskenderun karayolunun Kıcı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
B.D. idaresindeki otomobil, C.B. idaresindeki 31 UN 193 plakalı sepetli motosiklete çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, otomobilde ve motosiklette bulunan altı kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
