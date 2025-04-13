Otomobil servis minibüsüne çarptı: 6 yaralı

Aydın'da gece saatlerinde bir otomobil işçi servisine çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Otomobil servis minibüsüne çarptı: 6 yaralı

Caddesi ile Tamer Sokak kesişiminde H.Ö'nün kullandığı otomobil, N.M. idaresindeki işçi minibüsüne çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaralanan otomobil sürücüsü H.Ö. ile minibüsteki S.G. ve G.A'yı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı.

Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yol ulaşıma açıldı.

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