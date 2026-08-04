Otomobil seyir halinde alev aldı, sürücü yaralı kurtuldu
04.08.2026 04:33
Eskişehir’de seyir halindeki otomobil yandı
Eskişehir - Ankara karayolunda seyir halindeki otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı.
Eskişehir-Ankara karayolunda M.A. (29) idaresindeki otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Yanan otomobilde, LPG tankından kaynaklanan patlamalar oldu. Sürücü M.A., son anda araçtan dışarı çıktı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan yanıklar nedeniyle yaralanan M.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.