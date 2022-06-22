Otomobil seyir halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) yolunun batı gişeleri yakınlarında Ömer Öztunç yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Kadir Kılıç’ın TIR’a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR’ın dorsesine saplanıp, sürüklendi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Ömer Öztunç’un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil içerisinde bulunan 6 yaralı ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekipleri, itfaiyeden destek istedi. Bölgeye gelen İtfaiye ekipleri, TIR’ın dorsesine saplanan otomobili bulunduğu yerden çıkardı. Kaza nedeniyle TAG yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.