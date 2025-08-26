Otomobil sıkıştırdı, motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Aydın'da iddiaya göre, bir otomobilin sıkıştırmasıyla fren yaparak savrulan motosiklet sürücüsü, meydana gelen kazada yaralandı.

'ın Efeler ilçesinde sürücüsü, iddiaya göre Gençlik Caddesi'nden Kızılay Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen bir otomobilin kendisini sıkıştırması sonucu panikleyip fren yaptı.

Kaldırım ile yol arasında kalan motosikletin kayması sonucu motosiklet sürücüsü genç kadın, asfalt zemine savrularak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

