Otomobil sohbeti kavgayla bitti

Bartın Gölbucağı Mahallesi'nde gece yolda yürüyen S.G. ve arkadaşları, daha önceden tanıdığı B.C. ve arkadaşları ile araba konusunda tartışmaya başladı.

Kavgada ayağından büyük bir darbe alan S.G., yere yığılırken, B.C. ile arkadaşları ise olayın ardından kayıplara karıştı.