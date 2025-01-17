Otomobil sohbeti kavgayla bitti

Bartın'da iki arkadaşın otomobil tartışması hastanede bitti. Olayda bir arkadaş hastaneye kaldırılırken diğeri ise gözaltına alındı.

Otomobil sohbeti kavgayla bitti

Gölbucağı Mahallesi'nde gece yolda yürüyen S.G. ve arkadaşları, daha önceden tanıdığı B.C. ve arkadaşları ile araba konusunda tartışmaya başladı.

Kavgada ayağından büyük bir darbe alan S.G., yere yığılırken, B.C. ile arkadaşları ise olayın ardından kayıplara karıştı. 

Otomobil sohbeti kavgayla bitti - 1

Olay yerinde bir süre acı çeken S.G., sağlık ekipleri ve arkadaşlarının yardımı ile ambulansa bindirildi.

Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.G., tedavi altına alınırken, olayın ardından ise polis, olayın ardından B.C.'nin peşine düştü. B.C., bir süre sonra polis merkezine gelerek teslim olduğu öğrenildi.

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