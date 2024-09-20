Otomobil su tankına çarptı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin su tankına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil su tankına çarptı: 1 yaralı

-Sinop kara yolunda, yan yoldan ana yola çıkış yapan Turhan Hız idaresindeki otomobil, önündeki aracı solladığı esnada Sinop istikametine seyir halinde olan Mustafa Köseoğlu yönetimindeki TIR'ın sağ tekerine çarptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, önünde seyir halinde olan Bülent Kurt'un kullandığı hafif ticari araca çarptıktan sonra yoldan çıkıp boş arazide bulunan su tankına çarparak durdu.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Halime Hız (31) yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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