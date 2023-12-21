Otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Bursa'da Raif Ç. idaresindeki otomobil, Mustafakemalpaşa ilçesi Demireli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ters dönerek ön tarafı suyun içinde kalan araçta bulunan 5 kişi, ekipler tarafından çıkarıldı.



Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bu kişilerden Mustafa Özcan (67), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Tedavileri süren Raif Ç. ile diğer 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.