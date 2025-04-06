Otomobil sulama kanalına uçtu

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada, bir kişi yaralandı.

Otomobil sulama kanalına uçtu

Aydın’ın Nazilli ilçesi Mergen Çayı mevkiinde M.K. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak sulama kanalına uçtu.

Yaşanan kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Kazada, araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan M.K., hafif şekilde yaralandı. Öte yandan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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