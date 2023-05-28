Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü,1 yaralı

Adana ve Osmaniye'de meydana gelen kazalarda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde H.T.B. yönetimindeki 34 FY 1771 plakalı otomobil, Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde yoldan çıkarak sulama kanalına düştü.

Kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

