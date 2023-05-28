Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü,1 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil sulama kanalına uçtu. İtfaiye ekiplerinin araç içinden çıkardığı yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti.  Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ise otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü,1 yaralı

ve 'de meydana gelen kazalarda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde H.T.B. yönetimindeki 34 FY 1771 plakalı otomobil, Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde yoldan çıkarak sulama kanalına düştü.

Kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü,1 yaralı - 1

İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yaralı sürücü ile yanındaki İsmail Hakkı Kesler'i (22) çıkarttı.

Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kesler, hayatını kaybetti.

Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü,1 yaralı - 2

OSMANİYE'DEKİ KAZADA 1 ÇOCUK ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde İbrahim Acar idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Cengiz Topel Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 9 yaşındaki Hamit Talha Acar hayatını kaybetti.

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