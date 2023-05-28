Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü,1 yaralı

Adana ve Osmaniye'de meydana gelen kazalarda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde H.T.B. yönetimindeki 34 FY 1771 plakalı otomobil, Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde yoldan çıkarak sulama kanalına düştü.
Kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yaralı sürücü ile yanındaki İsmail Hakkı Kesler'i (22) çıkarttı.
Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kesler, hayatını kaybetti.
OSMANİYE'DEKİ KAZADA 1 ÇOCUK ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde İbrahim Acar idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Cengiz Topel Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 9 yaşındaki Hamit Talha Acar hayatını kaybetti.