Otomobil, suluma kanalına devrildi: 4 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 JJ 092 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerleri yıkıp, sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yarısı suya batan otomobilde yaralanan 4 kişi, itfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarıldı. İsimleri henüz öğrenilemeyen 4 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.