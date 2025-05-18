Otomobil sürünün arasına daldı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yolun karşısına geçtikleri esnada otomobilin çarptığı 10 küçükbaş hayvan öldü.
Reyhanlı'ya bağlı Davutpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde bir otomobil, yolun karşısına geçen küçükbaş hayvan sürüsünün arasına daldı.
Kazada 10 küçükbaş hayvan öldü.
Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen ekipler kapanan yolu trafiğe açtı.
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