Otomobil sürüye çarptı: 2 kişi yaralandı, 23 koyun öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ömer Faruk Yangıncı (21) yönetimindeki 34 EDL 387 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 25’inci kilometresinde koyun sürüsüne çarptı.



Kazada sürücü Yangıncı ile otomobildeki Enes Emre Bayin (17) yaralandı, 23 koyun telef oldu.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazada telef olan koyunlar nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, çalışmaların ardından tekrar açıldı.

