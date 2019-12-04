Otomobil suya gömüldü, 2 kişi yüzerek kurtuldu

İstanbul'dan tatil için Abant'a gelen Arzu D. yönetimindeki 34 HKZ 31 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, göle uçtu. Arzu D. ve yanındaki arkadaşı Mesut Y., suya gömülen otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. İki kişi yüzerek göl kenarına ulaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Soğuk havada ıslanan Arzu D. ve Mesut Y.'ye jandarma ekiplerince kıyafet verildi ve ekip aracına alındı.



OTOMOBİL SUDAN ÇIKARILDI



Olay yerine çağrılan Bolu Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibine bağlı dalgıç, sulara gömülmüş haldeki otomobile halat bağladı. Dalgıç, soğuk hava nedeniyle suda büyük zorluk yaşadı. Otomobil daha sonra halatla çekiciye bağlanıp gölden çıkarıldı.



ÇOK SAYIDA KAZA OLDU



Abant Tabiat Parkı'ndaki yolda çok sayıda araç kazaya karıştı. Bir otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrilerek ters döndü. Çok sayıda araç da yolun kenarında bulunan kanala düştü. Araçlar çekicilerle bulundukları yerlerden çıkarıldı. Kazalarda yaralanan olmadı.