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Otomobil takla atıp ters döndü: 6 yaralı

Adana'da bir otomobilin takla attı. Olayda 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Otomobil takla atıp ters döndü: 6 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Saimbeyli ilçesi Gürleşen Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 BAV 711 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

Araçtaki İbrahim Ağzıdeli (19), Buket Ağzıdeli (39), Hacer Küçükbenli (39), Kardelen Vural (6), Sıddık Ülkü (32) ve Cemre Karaağaç (34) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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