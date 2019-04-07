Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Samsun-Sinop Karayolu Yağınözü Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Hayri Aktaş (52), idaresindeki otomobil iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontroldan çıktı.
Savrulan otomobil takla atarak durabildi. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan eşi Halime ve kızı Hayrusina Aktaş ile komşuları Recep Zengin yaralandı. 3 yaralı olay yerine çağırılan ambulanslarla Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Hayri Aktaş’ın cenazesi de otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.