Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak taklalar attı. Otomobilde bulunan 5 kişi araçtan fırlayarak yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yusuf Akgül’ün hayatını kaybettiği, M.Ç. (15), M.C. (16), Y.Y. (14) ve M.Ş.A.’nın (14) ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi’ne ve Diyarbakır’daki hastanelere sevk edildi.

Yusuf Akgül’ün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.