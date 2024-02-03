Otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında taklan atan otomobil sonucu 4 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı

Kaza, Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Sivas’tan Buğdayören köyü istikametine giden H.H. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Ters dönen araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentte hastanelere kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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