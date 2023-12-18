Otomobil takla attı: 90 yaşındaki sürücü öldü, eşi ve komşusu yaralandı

Zonguldak'ta öğle saatlerinde Kozlu ilçesinde Hüseyin Mutlu’nun kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle takla attı.



Ters dönen otomobildeki Hüseyin Mutlu, eşi 69 yaşındaki Döndü Mutlu ve komşuları İsmail Dinç yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin sıkıştıkları yerden çıkardığı yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.



Hüseyin Mutlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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