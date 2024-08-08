Otomobil takla attı! Aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil takla atarak orta refüje devrildi. Kaza sonucu sürücü vefat ederken, yaralanan eşi, gelini ve torunu hastaneye sevk edildi.

Otomobil takla attı! Aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre, M.T. idaresinde 71 ADH 054 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Metrelerce savrulan otomobil refüje devrilerek durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından vefat ettiği belirlenen sürücü M.T.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. M.T.'nin araçta bulunan eşi, gelini ve ağır yaralı torununun ise hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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