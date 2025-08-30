Otomobil takla attı: Bir ölü, bir yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otomobil kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada bir kişi ölürken bir kişi de yaralandı.

Ahmet Vehbi Koç Bulvarı'nda, F.Y.'nin kullandığı otomobil kaldırıma çarpıp takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçtaki C.D. yaralandı. Yaralı, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

F.Y.'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

