Otomobil takla attı: İki yaralı
Erzincan’ın sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti.
Yoğurtlu Mahallesi Ehlibeyt Caddesi’nde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve takla attı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
