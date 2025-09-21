Otomobil takla attı, sıkışanları sağlık ve polis ekipleri kurtardı
Erzincan'da takla atan otomobilde sıkışan iki kişi, sağlık ve polis ekiplerince kurtarıldı.
S.S. idaresindeki otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Gani Efendi Çiftliği mevkisinde takla attı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, sürücü ile yolcuyu sıkıştıkları yerden kurtardı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralı yolcu Z.S, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Erzincan