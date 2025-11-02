Otomobil takla attı: Sürücü ehliyetsiz çıktı

Kaza, Bolu-Abant kara yolu Akçaalan mevkisinde meydana geldi.

Emre A.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından yan yatan otomobilde bulunan Emre A. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Emre A.’nın daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.