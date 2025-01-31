Otomobil tarlaya devrildi: 5 yaralı

Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tarlaya devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Otomobil tarlaya devrildi: 5 yaralı

Gece saatlerinde Ömerli ilçesi Hop Geçidi mevkisinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada araçtaki E.B. (22), M.A. (25), Y.A. (19), O.B. (20) ve İ.D. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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