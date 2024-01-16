Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Alembeyli köyü yolunda Mahmut İ. yönetiminde ki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, takla atarak tarlaya devrildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine verdi. Kazada sürücü Mahmut İ. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma İ. yaralandı.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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