Otomobil tarlaya yuvarlandı: 1 ölü
Manisa'da bir otomobil takla atarak yol kenarında tarlaya yuvarlandı. Sürücü yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde İbrahim Gümüşay, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla atıp yol kenarındaki tarlaya uçtu.
Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Gümüşay, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından sürücü Gümüşay, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Gümüşay, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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