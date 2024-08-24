Otomobil tepetaklak oldu, sürücüsünün burnu bile kanamadı

Bolu’da D-100 kara yolunda, kaldırıma çarpan otomobil tepetaklak oldu. Meydana gelen kazada sürücünün burnu bile kanamadı.

Otomobil tepetaklak oldu, sürücüsünün burnu bile kanamadı

Kaza, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Paşaköy mevkiinde meydana geldi.

Ankara istikametine seyreden B.A (25) idaresindeki otomobil, yan yoldan, D-100’e katılmak isterken kaldırıma çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil, savrularak takla attı. Ters dönen otomobildeki sürücü kendi imkânlarıyla otomobilden çıkarken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumu iyi olan sürücü, tedaviyi reddetti. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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