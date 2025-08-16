Otomobil TIR dorsesine çarptı: 3 kişi yaralandı

Antalya'da TIR'ın dorsesine çarpan otomobildeki 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

- kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarpıp, refüje savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan sürücü ve 2 yolcuyu güçlükle çıkardı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

