Otomobil TIR dorsesine çarptı: 3 kişi yaralandı

Antalya-Isparta kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarpıp, refüje savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ekipler, araçta sıkışan sürücü ve 2 yolcuyu güçlükle çıkardı.



Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.