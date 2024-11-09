Otomobil TIR ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet Aktar'ın kullandığı TIR ile Özge Nur Akar idaresindeki otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Baklalı Caddesi'nde çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Olay yerine giden sağlık ekipleri, otomobildeki Sabriye Gizem Aksu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yaralanan sürücü Akar, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Sabriye Gizem Aksu'nun cesedi de morga götürüldü.