Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki kişi yaralandı.



Çukurköprü Mahallesi'nde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 02 KU 244 plakalı tıra, Gül Nihal Ayaz (37) idaresindeki otomobil arkadan çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ayaz'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri yaralanan Ela E'yi Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.