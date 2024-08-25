Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Ağabey mevkiinde Yılmaz Günay idaresindeki 79 AJ 374 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 HVY 70 plakalı çimento ham maddesi taşıyan silobas dorse takılı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.



SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI, EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin değerlendirmesinde otomobilde bulunan 4 çocuk annesi Hacer Günay'ın hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralı sürücü eşi Yılmaz Günay ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Hacer Günay'ın cenazesi ise olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan aynı bölgede çok sayıda ölümlü kaza meydana geldiğini ifade eden ve son olarak 10 kişinin öldüğü servis kazasını hatırlatan bölge halkı ise çözüm talebinde bulundu.

Kaza ile soruşturma başlatıldı.