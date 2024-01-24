Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yol kenarındaki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Adilcevaz-Patnos yolu üzerindeki Erciş Kavşağı’nda meydana geldi.

Kayseri’den Ağrı’ya giden mobilya yüklü iki TIR'dan Adem Oktay yönetimindeki TIR, yoğun kar yağışı ve yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Bunun üzerine arkadaşının yardımına giden Ahmet Fidan’ın yol kenarına park ettiği TIR'ına Özgür Keskin idaresindeki otomobil arkadan çarptı.



Kazada otomobilde bulunan Hasan Can Hopoğlu (28) ve Vahap Hopoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü Keskin ise jandarma, polis, sağlık ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.