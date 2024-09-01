Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Muş'ta U dönüşü yapan TIR'a çarpan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, -Bingöl kara yolu üzerindeki Murat Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İsa Türk'ün kullandığı 09 LG 830 plakalı otomobil, 'U' dönüşü yapmakta olan 49 AAL 184 plakalı TIR'a çarptı.

Kaza sonucunda otomobil sürücüsü ile Şevval Başak, Merve Başak, Havvanur Türk ve Hayrunisa Türk yaralanırken, 43 yaşındaki Saniye Karadağ ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından güvenlik güçleri, trafiğin aksamaması için yolda kontrollü geçişi sağlarken, kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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