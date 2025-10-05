Otomobil TIR'a ok gibi saplandı

Amasya'da bir otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Otomobil TIR'a ok gibi saplandı

Saraycık Kavşağı’nda meydana geldi.

Zeki K.'nın kullandığı otomobil, kavşakta dönüş yapan Tunahan K.’nın kullandığı TIR’a arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücü Zeki K. ile yanındaki Tuncay T., Ali K., Sibel T. ve Mavili T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...