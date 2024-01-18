Otomobil, TIR'a ok gibi saplandı: Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Erbaa D-100 kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı otogar kavşağındaki ışıklarda meydana geldi.

Çorum’dan İran’a giden Abdulvahap O. (48) idaresindeki TIR'a otogar ışıklarında yavaşlamasıyla arkadan gelen Kadir D. (21) idaresindeki otomobil ok gibi saplandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ambulans, polis ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü Kadir D., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.