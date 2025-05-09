Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke ilçesinin tatil bölgesi Susanoğlu Mahallesi sınırlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre otomobil, park halindeki tıra arkadan çarpıp altına girdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerini sevk etti.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri otomobilde bulunan 2 kişinin sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine jandarma ekipleri tedbir alırken, itfaiye ise hayatını kaybedenlerin cansız bedenini çıkarmak için çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçta sıkışanların cenazesi çıkarılarak hastane morguna gönderildi. Ölenlerin kimlik tespitleri sürerken otomobil de vinç yardımı ile tırın altından çıkarıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.