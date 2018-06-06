Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.



Selda Var (43) idaresindeki otomobil, Ovalılar Kavşağı'nda, kırmızı ışıkta bekleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen TIR'a arkadan çarptı.



Kazada, otomobil sürücüsü Selda Var ile aynı araçta bulunan annesi Hatice Ulusal (62) olay yerinde yaşamını yitirdi.



8 YAŞINDAKİ DERİN HASTANEDE ÖLDÜ

Otomobildeki Selda Var'ın çocukları Derin (8) ve Deniz Var (6) yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Derin Var, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Deniz Var ise ilk müdahalenin ardından Gazi Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

15 YILDIR ATAMA BEKLİYORDU



Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, incelemenin ardından morga gönderildi.



Öte yandan, kazada hayatını kaybeden sürücü Selda Var'ın İngilizce öğretmeni olduğu ve 15 yıldır atama beklediği, atamasının yapılması için Milli Eğitim Bakanlığına evrak götürmek üzere Sakarya'dan Ankara'ya geldiği öğrenildi.

