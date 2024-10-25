Otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı

Erzincan'da TIR'ın altına giren otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 18:05 sıralarında karayolu Sakaltutan mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen SG AS 3850 Almanya plakalı otomobil, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'ın altına girdi.

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, yaralı kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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