Otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 18:05 sıralarında Erzincan- Sivas karayolu Sakaltutan mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen SG AS 3850 Almanya plakalı otomobil, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'ın altına girdi.

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, yaralı kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.