Otomobil TIR'ın altına girdi: Baba öldü, kızı yaralandı

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ali Duran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 8 yaşındaki kızı Sahra Nil Duran ise yaralandı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



HIZ GÖSTERGESİ 145'TE



Ali Duran'ın kullandığı otomobilde göstergenin 145 kilometrede kalması dikkat çekti.

Geçimini susam işi yaparak sağlayan tek çocuk babası Ali Duran’ın cenazesi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.