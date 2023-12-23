Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 yaralı

Bursa’da otobanda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 yaralı

, dün saat 21:30 sıralarında Otobanı Selçukgazi Tünel mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mahmut D. (22) idaresindeki otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün idaresinden çıkarak yine aynı istikamette seyir halindeki TIR'ın dorsesine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mahmut D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...