Otomobil TIR'ın altında kaldı: 2 yaralı

Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Otomobil TIR'ın altında kaldı: 2 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Oto Pazarı Kavşağı'nda meydana geldi.

Seyir halindeki bir otomobil önündeki TIR kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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