Otomobil TIR'ın altında kaldı: 2 yaralı
Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Oto Pazarı Kavşağı'nda meydana geldi.
Seyir halindeki bir otomobil önündeki TIR kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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