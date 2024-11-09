Otomobil TIR'ın altında kaldı: 2 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Oto Pazarı Kavşağı'nda meydana geldi.



Seyir halindeki bir otomobil önündeki TIR kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.