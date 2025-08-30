Otomobil, TIR'ın altında metrelerce sürüklendi
Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan TIR, aynı yönde sol şeritte ilerleyen otomobille çarpıştı. TIR'ın altında sürüklenen otomobildeki bir kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Çakmaklar mevkiisinde trafik kazası meydana geldi.
İstanbul istikametine seyir halinde olan Mehmet Yıldız'ın kullandığı TIR, sağ şeritte ilerlediği sırada ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.
TIR, bu sırada aynı yönde sol şeritte ilerleyen Anıl Ayhan E. (35) idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, TIR'ın altına girerek yaklaşık 20 metre sürüklendi.
BİR YARALI
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Selim E. (60) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selim E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
