Otomobil traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Balıkesir’de otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Otomobil traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen kazasında traktöre arkadan vuran otomobilde bulunan 1 kişi kazada hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dursunbey Kavacık yolunda meydana gelen kazada Dursunbey'e seyreden otomobil önünde bulunan traktöre arkadan çarptı.

Kazada, Zekiye Kaya (66) hayatını kaybederken, Tolgahan Kaya (27) ile Rahmi Kaya (62) ve traktör sürücüsü Bekay Böcek yaralandı.

Yaralılar Dursunbey Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

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