Otomobil Tunca Nehri'ne uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Edirne'de kontrolden çıkan otomobil nehre düştü.



Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Değirmenyeni köyünde meydana geldi.

Denizli’de yaşayan Akbulut ailesi, bayram dolayısıyla Edirne merkeze bağlı Değirmenyeri köyündeki akrabalarının yanına gelmek üzere yola çıktı.

Ergin Akbulut (52) yönetimindeki otomobil, köy yakınlarına geldiği sırada kontrolden çıktı. Akbulut'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak Tunca Nehri’ne uçtu.





2 ÖLÜ, 1 YARALI

Kazayı görenler 112, AFAD ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan ekipler otomobilde sürücü olarak bulunan Ergin Akbulut eşi Emine Akbulut (52) ve Nursel Akbulut’u (74) nehirden çıkardı.



Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralılardan Ergin ve Emine Akbulut hayatını kaybederken, Nursel Akbulut’un ise hafif yaralı olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.