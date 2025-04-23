Otomobil üç araca çarpıp devrildi: 2 ölü

Şanlıurfa'da Karşıyaka Mahallesi'nde Abdulsamet Şeyhanlıoğlu'nun kontrolünü yitirdiği otomobil, dün gece henüz bilinmeyen nedenle park halindeki üç araca çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, sürücü Abdulsamet Şeyhanlıoğlu'nun (35) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobilden yaralı çıkarılan Mehmet Zafer Bağdat (36) ve Mehmet Şeyhanlıoğlu (36) ilk müdahalelerinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Şeyhanlıoğlu da doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Bağdat'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Akraba iki kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.