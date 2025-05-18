Otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza Yalçı Mahallesi Kuş Yuvası mevkisinde meydana geldi. 21 yaşındaki Arda Dönmez'in kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle uçuruma yuvarlandı.

Bölgeden geçen diğer şoförlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücü Dönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki M.K. da ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.