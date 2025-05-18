Otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Antalya'da Arda Dönmez'in (21) kullandığı otomobil, Alanya ilçesi Yalçı Mahallesi Kuş Yuvası mevkisinde uçuruma devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, sürücü Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Araçta yolcu olarak bulunan yaralı M.K. (19) hastaneye kaldırıldı.
Dönmez'in cenazesi incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
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