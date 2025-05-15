Otomobil uçuruma yuvarlandı
Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde 50 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Erzurum'un Pazaryolu ilçesi Göndere mevkisinde Kılıççı Mahallesi'ne giden Rüstem Ocak'ın (24) kontrolünü yitirdiği otomobil, saat 12.30 sıralarında 50 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri sürücüyü aracında sıkıştığı yerden çıkardı. Ocak, ambulansla Pazaryolu Hasan Basri Demirbağ İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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