Otomobil ve civciv yüklü TIR çarpıştı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile civciv taşıyan TIR çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Çaycuma-Bartın kara yolunun Geriş köyü kavşağında trafik kazası meydana geldi.
Çaycuma istikametinden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil kavşaktan kontrolsüz şekilde geçtiği sırada Bakacakkadı yönünden gelen civciv taşıyan TIR'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına döndü. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
